Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović najveći uspeh u karijeri ostvarila je na Rolan Garosu kada je osvojila jedinu grend slem titulu. Bilo je to 2008. godine, a sada se ponovo vratila u Pariz.

Ana je zaigrala dubl sa Tatjanom Golovin, ali je poražena od Martine Hingis i Lusi Safarove 6:4, 6:3.

Nakon meča, stigla je da poseti i gala veče "Trofej legendi, Bela noć" na Rolan Garosu. Tamo se fotografisala sa svojom prijateljicom iz profesionalnih dana.

U pitanju je Slovakinja Danijela Hantuhova, sa kojom se tokom karijere sastala osam puta i u čak šest navrata je izlazila kao pobednica.