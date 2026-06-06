Mladi ofanzivac nemačke reprezentacije Lenart Karl (18) propustiće Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, jer je pokidao mišić na poslednjem treningu nacionalnog tima. Umesto bisera Bajern Minhena i rođenog Bavarca, u reprezentaciju će Asan Uedraogo (20), vezista Lajpciga i sin nekadašnjeg reprezentativca Burkine Faso, Alasana Uedraogoa (45).

Lenart Karl se ove sezone u probio u Bajernu, u kojem je tri godine, i na poziv trenera Vensana Kompanija potvrdio svoj veliki talenat. Tokom jeseni je postao najmlađi strelac u Ligi šampiona u istoriji kluba, u novembru je zbog njega Arsenal primio prvi gol u ovoj sezoni LŠ, a prestigao je rekord Kilijana Mbapea svojim naredim golom - 9. decembra, protiv Sportinga. Bio je mlađi od Francuza kada je pogađao u tri uzastopna kola LŠ.

Selektor Julijan Nagelsman morao je da promeni plan osam dana pre prve utakmice Nemačke na Svetskom prvenstvu, protiv Kurasaa u Hjustonu, 14. juna.

- Ne znam ni odakle da počnem, ali neverovatno boli što moram da propustim najveće takmičenje. Učinio sam sve da budem spreman za Svetsko prvenstvo. Nažalost, povrede često dolaze u najnezgodnijem trenutku. Svom timu želim maksimalan uspeh i naravno, podržavaću ga svakog minuta! Vratiću se još jači, obećavam. Hvala vam na snažnim porukama podrške - objavio je na Instagramu Karl, pred kojim je velika budućnost.



