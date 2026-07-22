Fudbaleri Vojvodine u četvrtak igraju na svom terenu prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Za oba kluba je nastupao Dušan Tadić, a prema pisanju holandskih medija, mogao bi da se nađe na tribinama stadiona "Karađorđe".

Informaciju je objavio Sander Zeldenrajk, glavni urednik magazina „Ajaks lajf“ i autor knjige Tadić, ultimativni profesionalac, navodeći da se nekadašnji kapiten Ajaksa trenutno nalazi u Novom Sadu. Stoga se očekuje da nekadašnji kapiten Srbije isprati okršaj klubova koji su obeležili njegovu karijeru.

Tadić je fudbalski put započeo u omladinskoj školi Vojvodine, gde je debitovao i za prvi tim. Kasnije je nastupao za Groningem, Tvente i Sautempton, da bi potom stigao u Ajaks, gde je pružao najbolje partije u karijeri. Pamti se njegova blistava utakmica protiv Reala u Madridu u osmini finala Lige šampiona, kada je bio najzaslužniji za prolaz "kopljanika". Za ovaj klub je odigrao 241 zvaničnu utakmicu, postigao 105 golova i zabeležio čak 112 asistencija, osvojivši brojne trofeje i postavši jedan od najomiljenijih stranih fudbalera u istoriji kluba.

Nedavno je napustio Al Vahdu i još uvek je bez kluba. Poslednjih nedelja povezivao se sa NEC-om i Tventeom, ali prema pisanju holandskih medija najbliži je nastavku karijere u Al Nasru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.