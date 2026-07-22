Nejmar je u suzama završio nastup na Svetskom prvenstvu. Brazil je ispao u osmini finala od Norveške, a napadač Santosa je je imao opravdanje u vidu povrede da još malo prolongira povratak klupskim obavezama.

Navijači Santosa su jedva čekali da vide svog miljenika ponovo na terenu, ali je nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena propustio utakmicu zbog pokera! Santos je igrao meč četvrtfinala Kopa Sudamerikana protiv Univerzidad Centrala, a Nejmar je za to vreme sedeo za stolom na profesionalnom turniru u Sao Paulu.

Kako je preneo ESPN Brazil, u pitanju je nacionalno prvenstvo u pokeru koje se održava u Sao Paulu.

Navodno je na istom je takmičenju prošle godine osvojio 53.500 brazilskih reala. Svoj status najveće zvezde je iskoristio da ubedi sve u klubu da mu treba još vremena za oporavak posle neuspešnog Mundijala.

Santos je bez Nejmara slavio rezultatom 4:1 i tako se plasirao u osminu finala.