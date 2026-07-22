Engleski fudbaler Morgan Rodžers prešao je iz Aston Vile u Čelsi, saopštio je klub iz Londona.

Kako je BBC ranije preneo, transfer je vredan 117 miliona funti i Rodžers je postao najskuplji engleski fudbaler i najveća kupovina Čelsija.

Engleski fudbaler je sa Čelsijem potpisao ugovor do 2033. godine.

- Veoma sam uzbuđen. Za mene je Čelsi najveći klub u Londonu i klub kojem sam se divio još od detinjstva. Imamo dobrog menadžera i jaku ekipu. Zato sam ovde i jedva čekam da počnem - rekao je novi fudbaler Čelsija.

Rodžers je prošle sezone u dresu Aston Vile odigrao 55 utakmica i zabeležio 14 golova i 12 asistencija.

On je odigrao sedam utakmica za Englesku na Svetskom prvenstvu i upisao je jednu asistenciju u polufinalu protiv Argentine.

Čelsi će 24. avgusta gostovati Fulamu u prvom kolu Premijer lige.