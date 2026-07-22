Meksički fudbalski golman Giljermo Očoa saopštio je da je završio igračku karijeru dugu 22 godine.

Očoa (41) je na Instagramu naveo da je tokom karijere dao sve od sebe i ostavio srce na terenu u dresu reprezentacije i brojnih klubova.

- Nikada nisam mogao ni da zamislim dokle me jedan san može odvesti. Danas se sa ponosom osvrćem i kažem: 'Hvala vam'. Sa sobom nosim ljubav miliona i spokoj koji donosi saznanje da sam dao sve od sebe za Meksiko. Biti golman znači znati da možda moraš da čekaš 90 minuta na taj jedan trenutak kada sve zavisi od tebe, a kada to dođe, ne smeš da oklevaš - poručio je Očoa.

Meksički golman je bio deo reprezentacije na šest svetskih prvenstava - 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. i na ovogodišnjem, a pored njega to su postigli još Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo.

Očoa je karijeru počeo 2004. godine igrajući za Klub Ameriku, zatim je nastupao za Ažaksio, Malagu, Granadu, Standard Lijež, Salernitanu, AFS i AEL iz Limasola.

On je u dresu reprezentacije Meksika šest puta osvojio KONKAKAF Gold Kup, a ima i bronzanu medalju sa Olimpijskih igara u Tokiju.