Fudbaleri Crvene zvezde savladali su večeras Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dvostruki strelac bio je Bruno Duarte, u 26. iz penala i 67, a pogađali su i Vasilije Kostov u 55. minutu posle solo prodora i asistencije povratnika Osmana Bukarija, kao i Muhamed Čam u 85. minutu.

Posebno impresivan bio je pogodak novajlije Čama koji je oduševio i domaće navijače koji su aplaudirali nakon što je iz teške pozicije pogodio mrežu.

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