Crvena zvezda je praktično overila plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pošto je u prvom meču ubedljivo savladala Larn sa 4:0.

Trener Dejan Stanković istakao je da ga rezultat raduje, ali da ga još više ohrabruje odnos koji su njegovi igrači pokazali tokom svih 90 minuta.

-Najzadovoljniji sam odnosom. To je ono o čemu smo pričali i pre nego što smo poleteli. Morali smo da odgovorimo na njihovu duel igru, duge lopte i druge lopte, kako nas ne bi spuštali u završnu trećinu. Želeli smo da sprečimo njihove aute i prekide, jer je to njihovo najjače oružje. Odlično smo odgovorili na sve zahteve utakmice - rekao je Stanković.

Strateg crveno-belih objasnio je da nije bilo lako probiti gustu odbranu domaćina.

-Protiv tako niske odbrane i zbijenih linija teško je igrati kroz sredinu. Morali smo da napadamo preko bokova, centriramo i tražimo prostor iza njihove poslednje linije. Zbog toga sam bio veoma zadovoljan načinom na koji smo igrali - dodao je Stanković.

Stanković smatra da je njegova ekipa u nastavku uspela potpuno da slomi otpor rivala.

-U drugom poluvremenu smo ih slomili, postigli tri gola i ponovo pokazali pravi odnos. Nismo im dozvolili da stvaraju šanse niti da nas potisnu. Dali smo tri gola, a mogli smo još toliko. Biće utakmica protiv mnogo jačih rivala kada ćemo iz jedne šanse morati da postignemo gol. Zato moramo da budemo cinični i gladni golova. Ne alavi, već gladni. To je nešto na čemu moramo da radimo.

Još jednom je naglasio šta smatra ključem uspeha.

-Ako me pitate šta je najvažnije, odgovor je isti – odnos, odnos i samo odnos. Zbog toga sam prezadovoljan i čestitam igračima. Hvala i našim navijačima koji su prevalili dug put da nas podrže.

Trener Zvezde smatra da su izmene u drugom delu igre dodatno podigle nivo igre njegovog tima.

-U stručnom štabu smo to odmah prokomentarisali. Napadanjem dubine naterali smo ih da se povlače sve niže, razvukli smo njihove linije i otvorili mnogo prostora. Zbog toga smo stvorili veliki broj prilika i fizički ih potpuno slomili u drugom poluvremenu - ističe Stanković.

Posebno je pohvalio Osmana Bukarija, koji je odmah po ulasku asistirao za pogodak.

-Bio je fenomenalan, ali moram da kažem da su svi bili odlični. Bukari je napravio sjajan potez kod asistencije, ali je imao i dve velike šanse koje je morao da pretvori u golove. Ovde nije samo da asistira, već i da postiže golove. Siguran sam da će biti sve bolji kako sezona bude odmicala - naglasio je strateg crveno-belh.

Stanković je govorio i o mladom Vasiliju Kostovu, koji je nastavio odličnu golgetersku seriju.

-Voleo bih da ostane do kraja sezone. Takav igrač nam je potreban, ne samo zbog pravila o bonusima, već zbog kvaliteta koji poseduje. Ne znam šta će se dogoditi do kraja prelaznog roka, ali dok je ovde želim da nastavi da igra kao u drugom poluvremenu. Kada vidim koncentraciju, zrelost i disciplinu u očima svojih igrača, zaista se ne bojim ničega - zaključio je trener Crvene zvezde.