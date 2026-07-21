U prva četiri duela od ukupno 11 u utorak domaćini su bili uspešniji - odneli su tri pobede.

Švedski prvak Mjelbi bio je najubeldjiviji, savladao je Linkoln Red Imps sa Girbraltara rezultatom 3:0, uz dva gola Akija Samuelsena još u prvom delu meča.

Mjelbi je inače sva tri gola postigao u prvom poluvremenu, u razmaku od samo 14 minuta. Pored Samuelsena, gol za Šveđane postigao je i Jakob Bergstrem.

Samuelsen je u drugom poluvremenu imao veliku priliku da zaokruži partiju het-trikom, međutim nije iskoristio penal... Jasno je, nakon lagane trojke u prvoj utakmici, da će revanš meč biti samo formalnost.

Mjelbi će u trećem kolu igrati, kako stvari stoje, protiv Slovana iz Bratislave koji je kao gost porazio gruzijsku Iberiju 2:0.

Strelci za slovački sastav bili su Šporar i Jirajang.

"Minimalac" pred revanš uspeo je da izbori ajzerbejdžanski Sabah - i to u režiji Srbina i Hrvata.

Strelac jedinog gola za Azerbejdžance protiv finskog Kupsa bio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić na asistenciju hrvatskog internacionalca Ivana Lepinjice.

Ozbiljnu prednost pred revanš stekao je jermenski Ararat u duelu sa Šamrokom - 2:0.