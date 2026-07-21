Bugarski klub kažnjen je velikim novčanim iznosom, ali i zabranom prisustva svojih navijača na narednom evropskom gostovanju.

CSKA će ukupno morati da plati 55.000 evra zbog ponašanja pristalica tokom meča. UEFA je reagovala zbog bacanja predmeta na teren, nereda na tribinama, oštećenja stadiona, ali i nedozvoljenih poruka i nacističkih pozdrava koje su istakli pojedini navijači.

Najveći deo kazne odnosi se na nerede i materijalnu štetu - bugarski klub kažnjen je sa 30.000 evra, uz zabranu prodaje ulaznica za sledeći evropski meč na gostujućem terenu. Dodatnih 20.000 evra CSKA će platiti zbog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja svojih navijača.

UEFA je izrekla i uslovnu zabranu prodaje ulaznica za još jedno gostovanje u evropskim takmičenjima. Ta sankcija neće stupiti na snagu ukoliko klub u naredne dve godine ne ponovi sličan prekršaj.

Kazna je stigla i zbog ponašanja člana stručnog štaba, pa će CSKA dodatno platiti 5.000 evra, dok je klub obavezan da u roku od 30 dana nadoknadi štetu koju je Deri Siti pretrpeo zbog polomljenih sedišta na stadionu.

Ni irski predstavnik nije izbegao sankcije. Deri Siti kažnjen je sa 20.000 evra zbog upada navijača na teren, incidenata na tribinama i ubacivanja predmeta na teren. Uz to, UEFA je izrekla uslovno zatvaranje severne tribine na narednoj domaćoj evropskoj utakmici, ali će ta mera biti aktivirana samo ukoliko u naredne dve godine dođe do novih prekršaja.

Istovremeno, UEFA je odlučila da obustavi postupak protiv Deri Sitija koji se odnosio na navodnu nedovoljnu zaštitu terena od ulaska gledalaca.

Problemi su zabeleženi i u Rumuniji. Univerzitatea Kluž kažnjena je sa ukupno 59.000 evra zbog niza propusta na utakmici protiv Dinama iz Kijeva.

Najstroža kazna odnosi se na rasistički transparent koji su istakli navijači rumunskog kluba. Zbog toga je Univerzitatea kažnjena sa 15.000 evra, uz uslovno zatvaranje 1.000 mesta na stadionu, uključujući čitav jedan sektor tokom narednog evropskog meča na domaćem terenu.

Pored toga, rumunski klub moraće da izdvoji još 12.000 evra zbog upotrebe pirotehnike, 10.000 evra zbog neprimerenih poruka i skandiranja, 8.000 evra zbog korišćenja lasera, još 8.000 evra zbog blokiranja prolaza na stadionu i dodatnih 6.000 evra zbog ubacivanja predmeta na teren.