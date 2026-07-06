Evropska fudbalska unija (UEFA) izdala je danas saopštenje u kojem je osudila odluku Svetske fudbalske federacije (FIFA) da preinači suspenziju Amerikancu Folarinu Balogunu i nazvala je "prelaženjem crvene linije".

- Jučerašnja odluka o suspenziji na probni period od godinu dana sprovođenja automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona izdatog igraču Folarinu Balogunu prešla je crvenu liniju - stoji na početku saopštenja UEFA.

Bologun je u meču protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton, ali mu je FIFA umesto automatske suspenzije kaznu promenila u uslovnu.

Iz UEFA dodaju da se fudbal, kao i svaki drugi sport, oslanja na pravila, koja su osnova za fer, pošteno i transparentno takmičenje.

- Ponekad su pravila otvorena za tumačenje. U ovom slučaju ne. Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice posle crvenog kartona nije diskreciona opcija i ne zahteva donošenje odluke nadležnog tela. To je princip ugrađen u propise, koji ne može biti predmet izuzetaka, a kamoli usred turnira gde je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i redovno odslužilo suspenziju. Izražavamo svoje neverovanje zbog takve neviđene, neshvatljive i neopravdane odluke - dodaju iz UEFA.