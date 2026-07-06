-Đoković je počeo savršeno, a onda je odjednom doživeo pad, izgubio treći set i počeo da gunđa i da se žali. Dobio je opomenu zbog psovanja, a u jednom trenutku je lansirao lopticu skroz na suprotnu stranu terena, i to u pravcu kraljevske lože! To nije bio onaj normalan Novak Đoković. Bio je na ivici, nervozan i stalno je prigovarao - primetio je Rusedski.

Ono što najviše brine britanskog stručnjaka jesu fizički pokazatelji koje je uočio tokom prenosa.

-Kada je skinuo majicu, videlo se da ima teške trake (tejping) na ramenu. Pored toga, izgledao je kao da se muči da dođe do vazduha jer mu je trebalo mnogo više vremena između poena nego obično. Zato su mu ova dva dana pauze pre četvrtfinala protiv Feliksa Ože-Alijasima preko potrebna. Videćemo u sredu gde se stvarno nalazi njegova forma i zašto je bio u tako lošem raspoloženju.

O svemu je govorio i Novak.

-Ne mogu da kažem da uvek uživam. Sve ovo oduzima previše vremena. To je deo procesa i prilagođavanja na promene koje se dešavaju na telu poslednjih nekoliko godina. Tokom čitave karijere pokušavam da pronašem ono što mi daje prednost – od hiperbaričnih i komora za krioterapiju, preko hladnih kupki, pa sve do terapije crvenim svetlom i elektromagnetnih pulseva - otvorio je dušu Novak.