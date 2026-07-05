Najbolji teniser sveta Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je večeras u osmini finala pobedio Japanca Šintara Močizukija rezultatom 6:3, 7:6 (7:0), 6:3 za dva sata i 26 minuta igre.

Italijanski teniser je bez većih problema došao do pobede protiv Močizukija za plasman narednu rundu grend slema u Londonu. Branilac trofeja će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa, kojem je Poljak Hubert Hurkač predao meč. Pobednik duela između Sinera i Štrufa igraće u polufinalu Vimbldona protiv boljeg iz meča između Novaka Đokovića i Feliksa Ožea-Alijasima.