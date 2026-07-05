Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Vimbldona pobedom nad Romanom Safijulinom sa 3-1 u setovima.

Meč je trajao tri sata i 25 minuta i Novak je trijumfovao rezultatom 7:6, 6:3, 3:6, 6:3 i u narednoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Davidovič Fokina – Ože-Alijasim.

On je ovom pobedom prestigao Rodžera Federera na večnoj listi i na taj način srušio još jedan rekod sa 106 dobijenih mečeva na Vimbldonu i posle toga je rekao:

-Roman je odlično počeo meč, bio vrlo agresivan i nisam bio komforan na osnovnoj liniji, bilo je jako teško. Igrali smo i protiv vetra koji je pravio probleme, a igrao sam protiv njega i na drugim podlogama i na travi je bilo najteže. Želim mu mnogo sreće do kraja sezone i čestitam na partiji danas - rekao je Đoković.

Osvrnuo se Đoković i na servis volej igru:

-Kao što sam rekao, na osnovnoj liniji nisam briljirao i morao sam da skraćujem poene, miksovao sam, nekada je radilo posao i nekada nije, preciznost na prvom servisu mi je pomogla da se izvučem.

Ovo mu je 17. četvrtfinale na Vimbldonu. Šta možemo očekivati od njega do kraja?

-Želim da napredujem. Da idem kolo po kolo, korak po korak. Imao sam par ispada, fustracija... Trudim se da ostanem u sadašnjosti, teško je ostati u trenutku i ko to uspe da uradi on je pobednik.