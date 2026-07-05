Saša Obradović će naredne sezone raditi u Izraelu, pošto je preuzeo ekipu Hapoel Jerusalima, jednog od favorita za titulu u Evrokupu.

Prethodno je radio u Kelnu, Albi, Lokomotovi Kuban, Monaku i Crvenoj zvezdi.

- Hvala svima na tome što mi je ukazana prilika da budem trener Hapoela. Zaista imamo ogromna očekivanja. Nakon što sam radio kao trener godinama u Evroligi, prepoznajem ovaj program kao projekat koji će rasti do evroligaškog nivoa. Srećan sam što vidim strast kod navijača Hapoela. Jedva čekam da ih vidim sve - rekao je Obradović uz osmeh i dodao:

„Yalla Hapoel!“