Šok u Nemačkoj! Trofejni fudbalski reprezentativac Niklas Zile završio je profesionalnu karijeru. Povrede su došle glave bivšem osvajaču Lige šampiona, štoperu Bajerna i Borusije Dortmund, pa je već u 30. godini okačio kopačke o klin. Ali, neće se tek tako odreći najvažnije sporedne stvari na svetu i igraće u amaterskom rangu, takozvanoj „beton ligi“. Njegov novi klub je SV Tifenbah.

- Radujem se što ću ponovo doživeti fudbal iz drugačije perspektive, gde se radi isključivo o samoj igri, a ne o poslu i novcu - rekao je Niklas.

Poslednju povredu doživeo je u aprilu tekuće godine.

- Pogledao sam fizioterapeuta i odmahnuo glavom, a i fizioterapeut je to uradio. Ušao sam pod tuš i plakao 10 minuta. U pitanju je kidanje ukrštenih ligamenata, bilo mi je potpuno jasno da je gotovo – otkrio je tada Zile.

Požrtvovani štoper odigrao je skoro 50 mečeva za nacionalni tim Nemačke, a osvojio još i pet klupskih šampionskih titula, dva tamošnja kupa i druge.