- Velika mi je čast što danas sedim ovde. Poslednjih nekoliko dana, čitav film mi se vrti u glavi, misli su mi jurile o tome gde je sve počelo i odakle dolazim. Već sam imao neku predstavu o važnosti uloge selektora reprezentacije, ali kada ste zaista povezani sa njom, tu veličinu i odgovornost osećate još jače. Znajući odakle dolazim, nikada nisam zamišljao da će se ovo zaista dogoditi - rekao je Klop, prenosi "Bild".

On je naveo da se raduje novom zadatku u trenerskoj karijeri i mogućnosti da radi u nemačkom fudbalu.

- Reprezentacija može da ujedini Nemce kao gotovo ništa drugo. Upravo zato je ova funkcija za mene toliko posebna. Zahvalan sam na svemu što sam doživeo i naučio u Red Bulu tokom proteklih godinu i po dana, kao i na otvorenosti koja je omogućila ovaj dogovor. Želim da izgradimo tim u kojem ćemo se boriti jedan za drugog, uživati u fudbalu i iza kojeg će cela zemlja moći da stane sa punim poverenjem - izjavio je novi selektor Nemačke.

Klop je istakao da je posmatrao 57 fudbalera i dodao da će pružiti šansu igračima koji trenutno ne očekuju poziv.

- Želim da budem smeo, uvek sam bio takav i tako ću i nastaviti. Imali smo mnogo kvalitetnih igrača na Svetskom prvenstvu koji nisu igrali naročito dobro. Situacija je sve samo ne loša, ali svakako ima prostora za napredak. Pratiću utakmice u svakoj zemlji u kojoj naši igrači nastupaju, a to, naravno, uključuje i Nemačku. Veoma je važno ostati u kontaktu sa igračima, pokušaću da stupim u vezu s njima što pre. Radujem se radu sa momcima koji igraju fudbal u kojem svako uživa. To ne donosi uvek trenutni uspeh, ali želim da ljudi posle utakmice odu kući oduševljeni - poručio je novi selektor Nemačke.

Klop će na klupi Nemačke debitovati 24. septembra protiv Holandije u Ligi nacija, a u istoj grupi se nalaze još i Srbija i Grčka.