Fudbaleri Ajaksa pobedili su Vojvodinu rezultatom 4:1 u Novom Sadu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Pred Novosađanima je težak, pa praktično "nemoguć" zadatak, a revanš je naredne nedelje u Amsterdamu. Odmah na startu meča, Holanđani su pokazali da su u Novi Sad došli kao veliki favoriti.

Već u trećem minutu došli su do prednosti. Sačekao je Klasen odbitak i lako pogodio za vođstvo "kopljanika". Potpuno je sam bio kapiten Ajaksa.

Nastavili su da napadaju gosti posle pogotka, ali, nisu nikako uspevali da dupliraju prednost.

Novosađani su to znali da kazne. U 29. minutu utakmice, Lukas Baros je sjajno centrirao, a Petar Sukačev je odlično reagovao i glavom poslao loptu u dalji ugao za erupciju oduševljenja na "Karađorđu".

Imali su potom domaći igrači još jednu neverovatnu priliku odmah posle gola, Mulahusejnović je probao, ali nije bio dovoljno precizan.

Ipak, Ajaks je pokazao zašto je jedno od velikih fudbalskih imena u Evropi. "Kopljanici" su u 38. minutu došli do nove prednosti.

Nakon osmog kornera, lopta je došla do Berhujsa, on se namestio i levom nogom opalio iz sve snage, koja je završila iza Rosićevih leđa!

U drugom delu, holandski tim je pojačavao ritam, i u 52. minutu, praktično došli i do odlučujućeg gola, koji je i rešio pitanje pobednika.

Gots je bio u ulozi asistenta, a Oskar Gluh je imao prilično lak posao i sa desetak metara je savladao Rosića.

A tačku na ubedljivu prednost stavio je Abdala u trećem minutu nadoknade.

Vojvodina - Ajaks (1:4)

Stadion: "Karađorđe"

Sudija: Migel Nogeira

Vojvodina: Rosić - Nikolić, Tanjga, Crnomarković, Baros - Petrović, Zukić, Đakovac - Ranđelović, Mulahusejnović, Sukačev

Ajaks: Paes - Rosa, Bouman, Blind, Vindal - Klasen, Reger, Gluk - Berhujs, Dolberg, Godts

Drugo poluvreme:

KRAJ!

90+3 - Goool! Ajaks postigao još jedan gol! - 1:4

90. minut - Tri minuta do kraja meča, Vojvodina pred ubedljivim porazom......

72. minut - Kokanović ušao u igru, a van terena je Njegoš Petrović

52. minut - Goool! Ajaks je povećao prednost! Gots je bio u ulozi asistenta, a Oskar Gluh je imao prilično lak posao i sa desetak metara je savladao Rosića! - 1:3

Prvo poluvreme:

POLUVREME!

45. minut - Igraće se minut nadoknade

38. minut - Kratko je trajalo slavlje domaćih! Nakon osmog kornera, lopta je došla do Berhujsa, on se namestio i levom nogom opalio iz sve snage, koja je završila iza Rosićevih leđa! - 1:2

30. minut - Mulahusejnović u kontri, kakva je to prilika bila, ali je prebacio prečku!

28. minut - Sukačev goool! Baros je centrirao, a onda glavom Sukačev za izjednačenje! - 1:1

27. minut - Drži u životu Vojvodinu Rosić, golman "lala", njegova već peta odbrana

20. minut - Reagovao je Rosić na vreme! Lopta je pala u kazneni prostor, srećom po Novosađane, ništa ozbiljnije nije bilo

17. minut - Koliko su u ovim trenucima dominanti igrači Ajaksa, govori i podatak da je ovo četvrti korner za Holanđane

15. minut - Stvaraju Holanđani šansu za šansom, konstantno se igra na polovini Vojvodine...probao je Blin glavom, međutim, lopta je završila pored stative

8. minut - Prete sada i Novosađani, Baros je probao, ali pravo u ruke golmana holandske ekipe

3. minut - Goool! Klasen je strelac! Ajaks već vodi! Dolberg je centrirao, a Klasen pogodio! - 0:1

1.minut - Počela je utakmica!

19.55 - Dušan Tadić došao da gleda meč u Novom Sadu:

19.43 - Ozbiljne reči Vošinog bivšeg igrača: Superliga na nivou Farskih Ostrva i Malte



-Ajaks zaista nema čega da se plaši. Vojvodina daje sve od sebe da nešto postigne, ali ako svake nedelje igrate na tako niskom nivou, to postaje teško - rekao je Radoslav Samardžić.

19.33 - Tanjga pred duel sa Ajaksom:



-Pred ove evropske mečeve moramo da širimo optimizam. Ja sam optimista što se tiče utakmice. Njega baziram na utakmici sa OFK Beogradom gde smo pokazali da imamo karakter. Ali ovde se ne radi o karakteru, već kvalitetu, veličini tima, veličini samog kluba. I Ajaks i Ferencvaroš su ozbiljni protivnici sa iskustvom u Evropu. Tu potcenjivanja nema. Kao što ne potcenjujemo ni sami sebe, ne smemo ni protivnika - rekao je Tanjga u sredu na konferenciji za novinare.

19.23 - Stadion "Karađorđe" je rasprodat za ovaj susret

19.15 - Glavni arbitar biće Migel Nogeira iz Portugala, a pomoćnici će mu biti Paulo Bras i Nuno Felipe Figerido Pires, dok je četvrti sudija Helder Filip

19.10 - Vojvodina je prethodno eliminisana u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope od Ferencvaroša, sa ukupnih 5:1

19.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Vojvodine i Ajaksa. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Novog Sada.