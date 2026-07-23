Nije dobro počelo po grčki tim, koji je već u trećem minutu gubio.

Ukrajinci su poveli golom koji je postigao Bražko, ali već u 13. minutu PAOK je uspeo da izjednači na 1:1.

Konstantelijas je bio precizan, a Grci su do kraja poluvremena uspeli da preokrenu.

Igrao se 38. minutu kada je Zafeiris zatresao mrežu za 2:1 i tim rezultatom se otišlo na pauzu.

U jakom tempu PAOK je nastavio i u drugom delu, a od 51. minuta već su imali 3:1. Ovaj put u strelce se upisao Santamarija.

Taj rezultat je bio na snazi do 77. minuta, ali je kijevski Dinamo uneo malo nezvesnosti i izjednačio na 3:2, a gol je postigao Džastin Lonvajk.

Do kraja susreta rezultat je bio nepromenjen, pa PAOK pred revanš 30. jula u Solunu ima lepu zalihu

Srpski fudbaler Andrija Živković odigrao je 83. minuta.