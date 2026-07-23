Fudbaleri Vojvodine večeras su doživeli jako težak poraz od ekipe Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom od dva meča kvalifikacija za Ligu konferencija, čime je holandski klub prišao jako blizu prolaska dalje u narednu fazu takmičenja.

Nije to bio dobar rezultat po Vojvodinu, koja je očekivala mnogo više od evropske odiseje ovog leta, dodatno se i pojačala, a na kraju će sve verovatno završiti posle samo četiri utakmice.

Nakon meča se očekivalo da trener Vojvodine, Miroslav Tanjga da svoje utiske o odigranoj utakmici u Novom Sadu, ali je potom stigla informacija sa lica mesta da on neće biti tu da da izjavu medijima.

Prema protokolu UEFA, trener ili predstavnik stručnog štaba domaće ekipe treba da izađe pred medije nakon utakmice, pa je čudno što je Tanjga na kraju odbio da dođe na konferenciju.

Umesto njega se na konferenciji pojavio golman Vojvodine, Dragan Rosić, koji je izneo svoje viđenje utakmice.

Tanjga je otkrio razlog toga što se nije pojavio na konferenciji: