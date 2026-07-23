Fudbaleri Vojvodine dočekuju Ajaks u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Novosadski klub je evropsku sezonu počeo u kvalifikacijama za Ligu Evrope gde je eliminisan od Ferencvaroša ukupnim rezultatom 5.1, a sada ga čeka okršaj sa četvorostrukim šampionom Evrope.

Vojvodina i Ajaks su se pre dve godine sastali u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, kada su Holanđani slavili sa 1:0 u Amsterdamu i 3:1 u Novom Sadu.

Utakmica je na programu večeras od 20 časova na stadionu "Karađorđe", a možete je gledati na kanalu Arena Sport Premium 2.