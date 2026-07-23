KK Partizan sve aktivnije radi na sklapanju tima za narednu sezonu. Crno-beli su kasno sinoć ozvaničili dolazak Lamara Stivensa.

Američki košarkaš iza sebe ima iskustvo igranja u NBA ligi, gde je nosio dresove Klivlend Kavalirsa, Boston Seltiksa i Memfis Grizlisa, a bio je deo i šampionskog sastava Bostona pre nego što je trejdovan. Najbolji učinak na jednoj utakmici je imao u Memfisu kada je protiv Dalasa ubacio 31 poen.

Pet godina je proveo u najjačoj ligi sveta, da bi letos potpisao za Pariz i to mu je bio prvi angažman u Evropi. U Evroligi je prosečno beležio 9,3 poena i 3,3 skoka za 20 minuta na parketu, uz odličnih 41,7 odsto šuta za tri poena. U francuskom prvenstvu bio je još efikasniji sa gotovo 10 poena po meču i pomogao je Parizu da stigne do finala plej-ofa. Upravo te partije preporučile su ga Partizanu, sa kojim je potpisao ugovor na dve godine.

Igrač kakvog bi svaki trener voleo da ima u timu

Stivens možda nije NBA superzvezda, ali jeste košarkaš kakve treneri obožavaju. Može da igra na više pozicija, izuzetno je fizički moćan, agresivan u odbrani i spreman da uradi sve za ekipu. Upravo ta svestranost bila je jedan od glavnih razloga zbog kojih ga je Đoan Penjaroja označio kao prioritet.

Njegova najveća vrednost nije samo u napadu, već u odbrani. Tokom NBA karijere često je čuvao najbolje protivničke igrače, bez obzira na to da li su u pitanju bekovi ili snažna krila. Agresivnost, fizička igra i energija karakteristike su koje ga izdvajaju, a upravo takav profil Partizan je tražio posle odlazaka pojedinih važnih igrača.

Pre profesionalne karijere bio je jedna od najvećih zvezda Univerziteta Pensilvanija Stejt (Penn State), gde je ostavio dubok trag.

Karijeru je završio kao drugi najbolji strelac u istoriji univerziteta sa 2.207 poena, bio je dvostruki član idealne petorke Big Ten konferencije i MVP završnog NIT turnira, koji je njegov tim osvojio 2018. godine.

Još tada je važio za igrača koji donosi energiju, pobednički mentalitet i liderske osobine, a upravo su to kvaliteti koje će pokušati da prenese i u svlačionicu Partizana.

Napisao knjigu za decu

Van parketa, Stivens je potpuno drugačiji od slike ratnika kakvu ostavlja na terenu.