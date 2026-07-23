Tokom jučerašnjeg dana se pojavila informacija da bi Džejms Naneli mogao da se vrati u Partizan. Iskusni američki košarkaš je nosio crno-beli dres od 2022. do 2024. godine i za to vreme postao miljenik navijača.

Nedugo zatim se oglasio i sam Naneli, čime je dodatno raspalio maštu "grobara".

Naime, jedan od korisnika na društvenoj mreži "X" upitao je Amerikanca da li su tačne informacije da je ponuđen crno-belima, a odgovor iskusnog beka bio je kratak, ali dovoljan da pokrene brojne reakcije.

- Uhhh - bio je odgovor Nanelija na pitanje da li dolazi u Partizan.

Ipak, za sada nije bilo konkretne reakcije iz Humske, niti su započeti pregovori između dve strane. Naneli nije ni potvrdio ni demantovao navode, ali je to bilo dovoljno navijačima koji priželjkuju njegov povratak u Humsku.

Naneli je posle odlaska iz Partizana najpre igrao u Kini, dok je prošle sezone nastupao za AEK gde je sarađivao sa bivšim trenerom Crvene zvezde Draganom Šakotom.