Partizan će naredne sezone imati znatno drugačiji tim i trenutno radi na dovođenju novih igrača, a sada je u prvi plan iskočio Vendel Mur Džunior.

Kako prenose izraelski mediji, beogradski klub uključio se u trku za potpis 24-godišnjeg beka koji ima preko 100 odigranih utakmica u NBA ligi.

Prema navodima izraelskog portala "ONE", Hapoel iz Jerusalima ozbiljno je zainteresovan za dovođenje američkog beka i krila, ali klub koji sa klupe predvodi Saša Obradović nije jedini koji želi njegov potpis. Navodi se da Mur na stolu ima ponude iz Evrolige, a među ekipama koje ga prate nalazi se i Partizan, koji želi da dodatno ojača spoljnu liniju pred početak nove takmičarske godine.

Mur bi u Partizanu bio zamena za Sterlinga Brauna, koji je posle dve godine napustio klub i otišao u Žalgiris.

Iza sebe ima veoma uspešnu univerzitetsku karijeru na čuvenom Djuku, gde je slovio za jednog od najboljih igrača svoje generacije. Tokom studija osvojio je prestižnu nagradu "Džulijus Irving" za najbolje nisko krilo NCAA lige, a našao se i u najboljoj defanzivnoj petorci, kao i drugom idealnom timu ACC konferencije.

Na NBA draftu 2022. godine izabrali su ga Dalas Maveriksi, ali nije zaigrao za franšizu iz Teksasa. Tokom dosadašnje profesionalne karijere nosio je dresove Minesota Timbervulvsa, Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa, uz nastupe u razvojnoj G ligi za njihove filijale, kao i za Mejn Seltikse.