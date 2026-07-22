Mesi se povukao?

Fudbalska reprezentacija Argentine izgubila je od Španije sa 1:0 u finalu Svetskog prvenstva, a Lionel Mesi je možda odigrao poslednju utakmicu u dresu "gaučosa".

Prema navodima argentinskog novinara Ernana Kastilja, Mesi je po završetku finala rekao saigračima da više neće nastupati za nacionalni tim.

Kako se navodi u objavi pomenutog novinara, Mesi je odlučio da stavi tačku na reprezentativnu karijeru, a to je saopštio u emotivnom govoru održanom u svlačionici neposredno po završetku finala protiv Španije. Ipak, još uvek nigde nema zvanične potvrde o tome.

Međutim, Kastilja je objavio da je Mesi svoju odluku prvo podelio sa saigračima.

- Taj govor u svlačionici ostao je unutar svlačionice. Jučerašnji govor bio je još emotivniji jer je govorio i o tome da mu je to bila poslednja utakmica. Razlika je u tome što se drugi govor dogodio u hodniku. Kao i na prethodnim utakmicama, ni tada u hodniku nije rekao ništa posebno niti bilo šta tako značajno - preneo je Kastiljo, dan nakon meča.

Još uvek nema zvanične potvrde od FS Argentine, kao ni od strane Mesija, ali je ova informacija privukla veliku pažnju, s obzirom na to da bi se reprezentacija oprostila od svog najvećeg igrača u istoriji.

Iako ima 39 godina, Mesi je na ovom Mundijalu pokazao zbog čega ga mnogi smatraju najboljim fudbalerom svih vremena. Postigao je osam golova, uz četiri asistencije, doveo svoj tim do finala, ali Argentina nije uspela da odbrani titulu osvojenu u Kataru pre četiri godine.