Paredes je bio inicijator prljavih nasrtaja Argentinaca na igrače Španije nakon poslednjeg sudjskog zvižduka. Zgrozio je čitav svet svojim uličarskim ponašanjem i fizičkim napadom na Gavija i uvrdama za druge igrače protivničkog tima.

Sada se prvi put posle tog incidenta oglasio.

Svako ko je očekivao da će defanzivac Boke izraziti kajanje zbog svega što se desilo, i da će to javno izreći, prevario se.

U poruci koju je poslao pored ostalog je konstatovao da je "ponosan što je bio deo najbolje argentinske reprezentacije u istoriji".

-Hvala ti Argentina, volim te sada i zauvek. Danas pišem sa velikom tugom u duši, jer nismo uspeli da pružimo radost koju naša zemlja toliko zaslužuje, ali sa srcem punim ponosa što smo dali sve od sebe i ponovo ostavili našu zastavu na vrhu! Hvala svima koji su bili članovi ove reprezentacije, ovoj grupi igrača koji su dali sve da predstavljaju ovaj dres, kao što su to činili do poslednje sekunde svake utakmice! Bila je čast biti deo najbolje argentinske reprezentacije u istoriji! - piše u poruci Paredes.