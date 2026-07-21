Fudbaler Aston Vile Amadu Onana uspešno je operisan i pauziraće narednih devet meseci.

Kako je preneo francuski sportski dnevnik "Lekip" (Lequipe), Onana (24) je operisan na klinici u Lionu koja je saopštila da je zahvat uspešno odrađen i da se očekuje da se Belgijanac vrati na teren za devet meseci.

Onana je pokidao ligamente kolena tokom utakmice Belgija - Sjedinjene Američke Državeu osmini finala Svetskog prvenstva.