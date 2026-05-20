Aston Vila je u finalu na stadionu Bešiktaša deklasirala Frajburg sa 3:0! Ovo im je prva evropska titula posle 1982. godine kada su bili kontinentalni šampion.

Unaj Emeri je tako peti put u karijeri osvojio Ligu Evrope, sa trećim različtim klubom (tri trofeja sa Seviljom i jedan sa Viljarealom)

Golove za tim iz Birmingema postigli su Juri Tilemans u 41, Emilijano Buendija u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, kao i Morgan Rodžers u 58. minutu.



Pred početak utakmice trofej namenjen pobedniku Lige Evropa na teren je doneo ambasador finala Ilhan Mansiz, bivši turski fudbaler, koji je sa tom reprezentacijom 2002. godine osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji.



Tokom većeg dela prvog poluvremena inicijativu je imala Aston Vila, koja je do prve šanse u meču stigla u trećem minutu, kada je Rodžers šutirao sa ivice šesnaesterca, a udarac je odbranio golman nemačkog tima Noa Atubolu.



Rodžers je pokušao i u 10. minutu iz daljine, ali je lopta završila pored gola.



Frajburg je prvu priliku imao u 17. minutu, kada je u kaznenom prostoru Aston Vile do odbijene lopte posle slobodnog udarca došao Nikolas Hefler i šutirao pored gola.



Prvi udarac u okvir gola Frajburg je uputio u 34. minutu, kada je sa dvadesetak metara pokušao Žoan Manzambi, a "živu loptu" uhvatio golman Aston Vile Emilijano Martines.



Usledio je pritisak Aston Vile, koji je svoj vrhunac dostigao na isteku 41. minuta akcijom nakon kornera. Rodžers je sjajno poslao loptu u prostor, a sve je odlično pratio Tilemans, koji je preciznim "volej" udarcem savladao golmana Frajburga.



Aston Vila je nastavila sa napadima i u samoj završnici prvog poluvremena stigla do drugog pogotka, kada je precizan udarac sa ivice kaznenog prostora uputio Buendija, a lopta završila u gornjem levom uglu mreže Atubolua.



Engleski klub je pitanje pobednika rešio u 58. minutu. Loptu je pred gol poslao Buendija, a najbolje se snašao Rodžers, koji je bio brži od golmana Atubolua.



Aston Vila je do četvrtog pogotka mogla u 75. minutu, kada je posle odlične akcije sam pred golmana Frajburga izašao Buendija, ali je Argentinac pogodio samo spoljnu mrežu.

U istoriju evropskog klupskog fudbala upisao se i igrač Aston Vile Tami Ejbraham (nije ulazio u igru u finalu), koji je postao tek drugi fudbaler sa sva tri osvojena Uefina trofeja (Liga šampiona, Liga Evropa i Liga konferencija).



Ejbraham (28) je 2021. godine osvojio Ligu šampiona sa Čelsijem, dok je godinu dana kasnije sa Romom podigao trofej u Ligi konferencija.



Pre njega isti uspeh je ostvario Emerson Palmijeri, koji je Lig Evropa (2019.) i Ligu šampiona (2021.) osvojio sa Čelsijem, a sa Vest Hemom je osvojio Ligu konferencija (2023.).



Utakmicu u Istanbulu pratio je između ostalog i princ od Velsa Vilijam, koji je u javnosti poznat kao veliki navijač Aston Vile.

FRAJBURG - ASTON VILA 0:3 (0:2)

Stadion: Bešiktaš Park

Sudija: Fransoa Leteksje (Francuska)

90. minut - Kraj! Aston Vila je osvojila Ligu Evrope!

82. minut - Sve je ovde rešeno, ostaje samo da vidimo koji će biti konačan rezultat.

75. minut - Nova šansa za Aston Vilu. Prelepa akcija, savršena lopta Tilemansa za Buendiju, a Argentinac je želeo da se poigra, gađao previše nonšalantno i ostao bez drugog pogotka u finalu.

66. minut - Tri izmene. Dve u ekipi Frajburga: u igri su Rozenfelder i Holer, izašli su Hofler i Linhart. Kod Aston Vile Onana je na terenu, menja Lindelofa.

58. minut - Gooool! Treći pogodak za Vilu, sada je Rodžers strelac. Ovim je verovatno i rešeno pitanje pobednika!

54. minut - Šansa za Vilu. Kombinacija iz prekida Tilemans - Votkins, ali Englez nije dobro zahvatio loptu u završnici.

50. minut - Aston Vila potpuno kontroliše dešavanja na terenu na startu drugog dela utakmice.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme.

45.+3 - Goooool! Kakav pogodak Buendije, fenomenalno!

41. minut - Goooool! Aston Vila vodi, strelac je Tilemans, kakav volej!

34. minut - Udarac Johana Manzambija sa dvadesetak metara. Ipak, bio je to prilično lak posao za Emilijana Martineza.

25. minut - Mirniji period utakmice.

17. minut - Najbolja prilika za Frajburg. Naleteo je na odbijenu loptu iskusni Hefler, ali nije bio dovoljno precizan.

10. minut - Opet Aston Vila preti preko Rodžersa. Dobro je engleski tim otvorio finale.

3. minut - Šansa za Aston Vilu. i to u režiji Morgana Rodžersa. Sjajan udarac Engleza sa dvadesetak metara odbranio je Atubolu.

1.minut - Finale je počelo!

20.00 - U centru pažnje je trener Aston Vile, Unaj Emeri, koji je čak četiri puta osvjao Ligu Evrope.

19.58 - Tim iz Birmingema je regularni deo sezone u Ligi Evrope završio na deobi prvog mesta, uz rame sa Lionom, sa učinkom 7-0-1. U nokaut fazi Emerijev tim je bio više nego ubedljiv. U osmini finala eliminisao je Lil ukupnim rezultatom 3:0, u četvrtfinalu Bolonju zbirno 7:1 i u polufinalu Notingem Forest 4:1.

19.56 - Pošto je ekipa trenera Julijana Šustera (41) zauzela sedmo mesto u ligaškom delu sezone sa učinkom 5-2-1, u nokaut fazi je dominirala. U osmini finala ekipa iz Baden-Virtemberga je eliminisala Genk ukupno 5:2, u četvrtfinalu Seltu zbirno 6:1 i u polufinalu Bragu ukupnim rezultatom 4:3.

19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Lige Evrope u kojem se sastaju Frajburg i Aston Vila. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Turske.