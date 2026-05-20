Sautempton definitivno neće igrati finale plej-ofa Čempionšipa nakon što je odbijena njihova žalba povodom velike "Spajgejt" afere.

Tako će se u subotnjem finalu na Vembliju sastati Hal siti i Midlzbro.

Sve je počelo nakon što je član stručnog štaba Sautemptona uhvaćen kako posmatra trening Midlzbroa pred prvi meč polufinala plej-ofa.

Istraga EFL-a potom je otkrila da to nije bio izolovan slučaj.

Prema navodima lige, Sautempton je priznao "višestruka kršenja pravila" vezana za neovlašćeno snimanje treninga rivala pred mečeve protiv Oksforda, Ipsviča i Midlzbroa.

Zbog toga je klub izbačen iz finala plej-ofa, ali i kažnjen oduzimanjem četiri boda za narednu sezonu.



Sautempton je kaznu nazvao "potpuno nesrazmernom", ali je nezavisna komisija odbila žalbu kluba i time praktično stavila tačku na slučaj.

Dalje pravo žalbe više ne postoji.