Vlačkovski je uhapšen u septembru 2023. kada je policija pronašla snimke na društvenim mrežama – ispostavilo se da je četiri godine tajno snimao svlačionicu svojih fudbalerki. Na snimcima koji su pronađeni vidi se 14 igračica, najmlađa od njih ima 17 godina. Kod njega su pronađeni i snimci koji potvrđuju seksualno zlostavljanje maloletnih lica.

UEFA je nakon toga pokrenula i svoju istragu pred Etičkom komisijom koja je utvrdila da se Vlačkovski nedolično ponašao, da je uvredio igračice i njihovo dostojanstvo i da je unizio fudbal kao sport.

Zbog toga mu je Evropska fudbalska unija izrekla doživotnu zabranu obavljanja bilo kakvih aktivnosti povezanih sa fudbalom.

Etička komisija UEFA zamolila je Međunarodnu fudbalsku federaciju FIFA da i ona Vlačkovskom izrekne doživotnu zabranu bavljenja fudbalom i aktivnostima povezanim sa fudbalom koja bi se u tom slučaju odnosila na ceo svet.