Fudbaleri Crvene zvezde gotovo izvesno neće moći da računaju na direktan plasman u Ligu šampiona nakon što je Šahtjor na šest kola pre kraja ukrajinske lige blizu titule.

Ipak, nije sve tako crno. Da, Zvezda neće moći direktno u LŠ, ali postoji opcija da preskoči čak dve runde kvalifikacije i umesto iz druge, startuje od plej-ofa. To bi značilo da ima samo jednu prepreku, ali i automatski obezbeđenu grupu Lige Evrope.

Da bi se to desilo neophodno je da Rendžers i Midtjiland ne osvoje titule u Škotskoj, odnosno Danskoj.

Ostalo je po pet utakmica u oba šampionata. Za sada sve ide na ruku crveno-belima. Doduše, Midtjiland je u ponedeljak savladao Arhus i smanjio zaostatak sa pet na dva boda. Ipak, i dalje se za sve pita potpuna senzacija Danske jer će 26. aprila igrati kao domaćin u direktnom duelu sa Midtjilandom.

U Škotskoj je situacija dosta složenija jer Harts ima bod više od Rendžersa i tri više od Seltika. Svi se pitaju hoće li "srca" iz Edinburga izdržati još pet utakmica i doći do senzacije i tako obradovati veliki broj fudbalskih zaljubljenika, ali i Zvezdu.