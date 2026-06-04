Košarkaši Dubaija pobedili su Partizan u prvom meču finala ABA lige rezultatom 99:93

Tim iz Emirata je potvrdio ulogu favorita i ponovo su pokazali da su ove sezone maltere nepobedivi na njihovom terenu, u "pustinji".

Zanimljivo je da Partizan i dalje ne zna za pobedu u Dubaiju i ovo mu je bio peti uzastpni poraz na ovom terenu.

Partizan je bolje ušao u meč i poveo sa 2:7.

Međutim onda su se razigrali Mekinli Rajt i Kabengele, domaćin je brzo preokrenuo rezultat.

Dubai je imao blagu prednost tokom čitavog poluvremena, a na odmor se otišlo rezultatom 53:44. Partizan su u igri držali raspoloženi Vašington i Karlik Džons.

U naastavku domaćin serijom 7:0, dolazi do ubedljivih 69:51 i činilo se da je meč prelomljen.

Međutim nakon tajm-auta Penjaroje, Partizan pravi fantastičnu seriju 15:0. Na isteku treće deonice bilo je 69:66.

Kada se očekivao potpuni preokret Dubai pravi seriju 10:0 i ponovo stiče ubedljivu prednost 79:66.

Ispostavila se da je to bio i prelomni mmomenat meča. Dubai je do kraja sačuvao prednost i poveo sa 1:0 u seriji.

Kod Partizana najefikasniji su bili Vašington i Džons sa 18, pratio ih je Bonga sa 13 poena.

Najzaslužniji za pobedu Dubaija, bili su Musa sa 20, Rajt je upisao 19, a Kabengele dodao 17 poena.

Sledeći meč se igra u subotu, a domaćin će takođe biti Dubai.

Meč ste mogli da pratite uživo na našem portalu:

DUBAI - PARTIZAN (99:93)

Dubai: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Kamenjaš, Kaboklo

Partizan: Džons, Vašington, Osetkovski, Nakić, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates



Četvrta četvrtina:

40. minut - Zakucava Kabengele, pa poeni Sterlinga Brauna, ali, vremena je sve manje...crno-beli su sada već izvesno, na pragu poraza... (95:87)

39. minut - Bejkon lagano prolazi pored odbrane Partizana i pogađa, a na drugoj strani, Sterling Braun je poentirao uz faul (93:84)

38. minut - Svirale su sudije sa pravom, silaznu putanju Osetkovskom (91:81)

37. minut - Pogađa Džanan Musa daleku trojku i to je sada već ogromna prednost (91:76)

36. minut - Mekinli Rajt je pogodio uz faul (84:72)

35. minut - Sve je manje vremena za crno-bele, Bruno Fernando je pogodio (79:68)

34. minut - Raste prednost Dubaija, sada je to već osetna razlika (79:66)

33. minut - Poeni Dvejna Bejkona, svirana je silazna putanja (78:66)

32. minut - Opet se Dubai "odlepio", laki poeni Mekinlija Rajta, ponovo je 10 razlike za ekipu iz Emirata (76:66)

Treća četvrtina:

30. minut - Tehnička za trenera Dubaija! Dvejn Vašington!! Partizan je na samo -3! (69:66)

28. minut - Novi poeni grčkog plejmejkera! Vremešni Grk daje "veštačko disanje" Partizanu, a onda i Dvejn Vašington za dva! (69:62)

27. minut - Nik Kalates vraća Partizan u život, trojka! (69:58)

26. minut - Ponovo Anderson pogađa neverovatnu trojku i to je sada već +18 za Dubai (69:51)

25. minut - Sada i Anderson ubacuje trojku (62:51)

24. minut - Bertans maši trojku, ali je Kabengele pokupio tu loptu i lagano zakucao (59:51)

23. minut - Uspeva nekako da ugura tu loptu u koš, Karlik Džons (57:49)

22. minut - Održavaju prednost od 10 poena domaćini (57:47)

21. minut - Karlik Džons otvara poenima drugo poluvreme, Musa potom, realizuje napad Dubaija (55:45)

Druga četvrtina:

20. minut - Sterling Braun za mini-seriju Partizana od 4 poena, međutim, Mekinli Rajt u poslednjim sekundama pogađa dvojku (51:44)

19. minut - Na liniji penala je Kenan Kamenjaš, pogodio je oba bacanja (51:40)

18. minut - Odlazi Dubai na dvocifrenu prednost (49:39)

17. minut - Konačno, važni poeni za crno-bele, Vašington je pogodio trojku 44:39)

16. minut - Kabengele nije imao nikakvih problema, pogodio je sa poludistance (43:36)

14. minut - Mekinli Rajt je fauliran, a uspeo je i da pogodi, Bonga potom, ubacuje loptu u koš za crno-bele (37:33)

13. minut - Karlik Džons staje na liniju penala, precizan je oba puta, na drugoj strani, Kabengele poentira (35:31)

11. minut - Trojkom Dubai otvara drugu četvrtinu (32:26)

Prva četvrtina:

10. minut - Nešto bolja prva četvrtina ekipe Dubaija koja ima prednost od 5 poena (29:24)

9. minut - Aleksa Avramović bez većih problema prolazi odbranu Partizana, ali onda i trojka Dvejna Vašingtona, a onda, na drugoj strani Preprelič ostaje sam i pogađa trojku (27:23)

8. minut - Nešto bolji period igre za domaću ekipu (22:16)

7. minut - Mirna ruka Mekinlija Rajta za +4 (18:14)

6. minut - Na prvom tajm-autu, ekipa Dubaija ima minimalnu prednost (15:14)

5. minut - Preokret domaćina, ali, samo na kratko, trojka Isaka Bonge! (10:12)

4. minut - Džana Musa je postigao poene, a onda potom i još jedna dvojka Džanana (8:9)

2. minut - Sterling Braun je raspoložen na početku meča, izjednačen početak (5:5)

1.minut - Počela je utakmica u "Koka kola" areni

Pre početka utakmice, minut ćutanja za preminulog Edina Avdića

17.26 - A tu su i igrači Dubaija

17.19 - Košarkaši Partizana su stigli u dvoranu

17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu ABA lige između Partizana i Dubaija. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz "Koka Kola" arene u Dubaiju.