Fudbalski klub Crvena zvezda ovih dana redom završavama poslove. Posle Muhameda Čama naredni koji će staviti paraf na ugovor sa crveno-belima je i Mohamed Abu Fani.

Šampion Srbije se konačno dogovorio sa Ferencvarošem o visini transfera, pa će mađarskom klubu platiti 1.000.000 evra odmah uz potencijalni bonus od 300.000.

Kako piše "Mozzartsport" reprezentativac Izraela će se naći već na prvom okupljanju Dejana Stankovića 15. juna u Beogradu.

Na prozivci bi pored njega i Čama, mogao da bude i Kipranin Luizua.