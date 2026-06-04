Kako prenose italijanski mediji, Olimpik iz Marseja prihvatio je ponudu za svog igrača Mejsona Grinvuda vrednu 50 miliona evra.

Sjajni fudbaler Marseja nastaviće karijeru u Romi.

Vučica je spremila ugovor do 2013. godine za engleskog reprezentativca.

Ovaj 24-godišnji napadač prethodne sezone u dresu Olimpika iz Marseja odigrao je 45 mečeva, postigao 26 golova i dodao 11 asistencija. Sjajna sezone iza njega.

Grinvud je karijeru započeo u mlađim kategorijama Mančester junajteda. Dete je ovog kluba.

Sezonu 2023/2024 proveo je u Hetafeu na pozajmici, da bi ga Marsej otkupio u leto 2024. za 25 miliona evra.