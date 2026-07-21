Izraelski golman vratio se u Makabi iz Haife, klub sa kojim je već osvajao titulu prvaka Izraela, a potpisao je ugovor na naredne tri godine.

Makabi je potvrdio povratak 30-godišnjeg čuvara mreže, koji bi trebalo da preuzme mesto prvog golmana nakon odlaska Georgija Jermakova. Ruski golman je blizu transfera u Metalist iz Harkova, koji bi za njegove usluge trebalo da izdvoji oko tri miliona evra.

Iako klub iz Haife nije saopštio detalje transfera, izraelski mediji navode da će Crvena zvezda na ime obeštećenja dobiti između 250.000 i 300.000 evra. Podsetimo, crveno-beli su Glazera doveli pre tri godine iz Makabija za 1.200.000 evra.

Glazer će u novom klubu zarađivati oko 400.000 evra godišnje, dok bi kroz bonuse mogao da poveća primanja do pola miliona evra po sezoni. To bi ga u slučaju realizacije svih dodataka učinilo najplaćenijim izraelskim fudbalerom u Makabiju.