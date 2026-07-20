Daglas Ovusu nije uspeo da se nametne u Crvenoj zvezdi nakon što je zimus stigao iz surduličkog Radnika.

Nedavno je već praktično bio viđen na pozajmici u OFK Beogradu, ali bi moglo da dođe do preokreta.

Prema navodima ukrajinskog novinara Igora Burbasa, za Ovusua je i dalje zainteresovan Metalist iz Harkova.

Metalist ga je u svojim redovima želeo i zimus, ali je tada u trci za njegov potpis pobedio srpski šampion.

Jasno je da trener Dejan Stanković ne računa ozbiljno na Ovusua, o čemu svedoči i nedavni povratak njegovog zemljaka Osmana Bukarija u klub.

Kako se navodi, obeštećenje koje bi Metalist platio Zvezdi bi moglo da iznosi 2.200.000 evra, koliko ga je i Zvezda platila.