Ukoliko oba tima opravdaju ulogu favorita u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona gledaćemo duel šampiona Srbije i Izraela.

Crvena zvezda bi posle četiri godine i košmarne večeri na "Marakani" mogla da se sretne sa timom iz iste države odakle dolazi Makabi Haifa. Ovog puta je to Hapoel Ber Ševa.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da bi Zvezda gostovala Hapoelu u komšiluku, tačnije u Mađarskoj.

Hapoel svoje evropske utakmice, odlukom UEFA, igra u malom gradiću blizu austrijske granice - Sombatheju.

Grad poznat, pre svega, po košarkaškom klubu koji se takmiči u Ligi šampiona, već nekoliko godina je domaćin Hapoelu.

Dakle, crveno-bele bi čekao mnogo kraći put nego što bi originalno trebalo da bude.