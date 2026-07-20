Nakon razgovora između Gordana Petrića i čelnika FSS, doneta je zajednička odluka da više ne obavlja funkciju selektora Srbije do 19 godina, saznaje Meridian sport.

Nije imao Petrić ni sreće na minulom Evropskom prvenstvu gde je Srbija takmičenje završila u grupnoj fazi. Nisu mogli da se odazovu - Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Vasilije Kostov, Adem Avdić i Andrej Bačanin, što nas je dobrano oslabilo, jer se radi o najzvučnijim fudbalerima koje imamo u tom uzrastu.

Razlog za Petrićev odlazak nije isključivo loš rezultat na prvenstvu, već i činjenica da će generacija 2007. koja je bila noseća u ovom ciklusu sada preći u mladu reprezentaciju Srbije, koju predvodi Gordanov dobar prijatelj Zoran Mirković. Postojala je opcija da Petrić bude priključen Batinom stručnom štabu, ali na kraju se ni to neće desiti.

U skladu sa tim - reprezentaciju Srbije do 19 godina će predvoditi Slađan Nikolić. U periodu od 9. do 17. novembra našu selekciju čeka druga runda kvalifikacija kada će nam rivali biti Crna Gora, Azerbejdžan i Farska Ostrva. Samo prvoplasirani prolazi u treći krug koji počinje 10. decembra, posle