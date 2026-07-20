Na Svetskom prvenstvu 2030. godine učestvovaće 64 tima!

Ovo je objavio Alehandro Domingez, predsednik KONMEBOLA, krovne fudbalske organizacije u Južnoj Americi.

Đani Infantino je najavio da će se ovo dogoditi, ali je malo ko očekivao da će to biti već za naredni Mundijal.

Da podsetimo to će biti duplo više ekipa nego u Kataru 2022. i 16 više nego na upravo završenom šampionatu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Ostaje samo da se vidi koliko će mesta dobiti koja konfederacija, a samim tim su veće šanse da se i Srbija nađe među učesnicima.

Domaćin narednog šampionata su Portugal, Španija i Maroko, a po jedna utakmica biće odigrana u Argentini, Urugvaju i Paragvaju. Ovih šest reprezentacija direktno će se kvalifikovati za Mundijal 2030. godine.