Na Svetskom prvenstvu 2030. godine učestvovaće 64 tima! 

Ovo je objavio Alehandro Domingez, predsednik KONMEBOLA, krovne fudbalske organizacije u Južnoj Americi.

Đani Infantino je najavio da će se ovo dogoditi, ali je malo ko očekivao da će to biti već za naredni Mundijal.

Mundijal 2030 - 64 tima

Da podsetimo to će biti duplo više ekipa nego u Kataru 2022. i 16 više nego na upravo završenom šampionatu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Ostaje samo da se vidi koliko će mesta dobiti koja konfederacija, a samim tim su veće šanse da se i Srbija nađe među učesnicima.

Domaćin narednog šampionata su Portugal, Španija i Maroko, a po jedna utakmica biće odigrana u Argentini, Urugvaju i Paragvaju. Ovih šest reprezentacija direktno će se kvalifikovati za Mundijal 2030. godine.

 