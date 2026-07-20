Španija je osvajanjem titule potvrdila dominaciju na planeti, pošto je u velikom finalu u Njujorku savladala Argentinu rezultatom 1:0 i tako stigla do druge svetske krune u istoriji. "Crvena furija" završila je Mundijal na prvom mestu, dok je aktuelni šampion sveta Argentina morala da se zadovolji srebrnom medaljom.

Treće mesto pripalo je Engleskoj, koja je osvojila bronzu, dok je Francuska završila kao četvrtoplasirana selekcija sveta.

FIFA je nakon završetka turnira objavila konačnu rang-listu svih učesnika Mundijala, a plasman je određen prema osvojenim bodovima tokom takmičenja, osim u slučaju finala i meča za treće mesto.

Među najvećim iznenađenjima turnira našla se Norveška, koja je završila na petoj poziciji, ispred velikih reprezentacija poput Belgije, Maroka i Švajcarske. Brazil, jedan od favorita pre početka prvenstva, takmičenje je završio na 11. mestu.

Domaćin turnira Sjedinjene Američke Države zauzele su 12. poziciju, dok su Portugal (13), Kanada (14) i Egipat (15) takođe završili među najboljih 16 selekcija sveta.

Od evropskih velikana, Nemačka je razočarala i završila tek na 18. mestu, dok su Holandija i Hrvatska zauzele 17. odnosno 20. poziciju.

Među reprezentacijama koje su ostavile snažan utisak izdvojili su se Maroko, koji je završio sedmi, kao i Japan, koji je zauzeo 21. mesto i još jednom pokazao veliki napredak azijskog fudbala.