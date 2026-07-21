Hrvatski reprezentativac i simbol ove reprezentacije Luka Modrić odlučio je gde će nastaviti karijeru.

Kapiten "vatrenih" staviće potpis na novi ugovor sa Milanom i još godinu dana nosiće dres italijanskog kluba, javlja Đanluka di Marcio.

Iako je zagazio u petu deceniju, Modrić je i dalje jako cenjen u evropskom fudbalu, a Milan nije hteo tek tako da ga se odrekne.

Luka Modrić je prošlog leta iz Real Madrida kao slobodna igrač stigao među Rosonere i u prvoj sezoni je na 37 utakmica dao dva i namestio tri gola.