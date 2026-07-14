Kako prenosi "Sky Sport Italia", hrvatski vezista nalazi se nadomak dogovora sa Milanom o produžetku saradnje na još jednu godinu, iako mu je prethodni ugovor istekao 30. juna.

Iskusni fudbaler, koji će u septembru proslaviti 41. rođendan, prethodnih nedelja bio je u potpunosti fokusiran na nastupe reprezentacije Hrvatske na Svetskom prvenstvu, zbog čega su pregovori bili stavljeni u drugi plan. Međutim, sada je ostanak na "San Siru" sve izvesniji.

Prema informacijama italijanskih medija, značajnu ulogu u promeni situacije odigrali su čelnici Milana zajedno sa novim trenerom Rubenom Amorimom. Uprava kluba navodno je uložila veliki napor kako bi ubedila Modrića da ostane još jednu sezonu, a razgovori sa portugalskim stručnjakom dodatno su uticali na to da hrvatski kapiten ozbiljno razmotri nastavak karijere među "rosonerima".

Ukoliko poslednji detalji budu usaglašeni, Modrić će ostati član italijanskog velikana najmanje do leta naredne godine, a zatim će se priključiti ekipi na pripremnoj turneji u Australiji, koja počinje 26. jula.

Iako je u poznim igračkim godinama, hrvatski vezista je i prošle sezone pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou. U dresu Milana upisao je 37 nastupa, postigao dva gola i zabeležio tri asistencije, dok je na terenu proveo ukupno 2.864 minuta. Njegov učinak mogao je da bude još bolji da tokom sezone nije morao da pauzira zbog preloma jagodične kosti.

Sve ukazuje na to da će Milan i naredne sezone moći da računa na iskustvo jednog od najboljih veznih fudbalera svoje generacije, dok bi zvanična potvrda novog ugovora mogla da stigne već u narednim danima.