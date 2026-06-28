Luka Modrić je postao najstariji asistent na Mundijalima, od 1966. godine od kada se ta statistika prati.

Kaputen Hrvatske je u 83. minutu meča sa Ganom izveo korner posle kojeg je Nikola Vlašić postigao gol za 2:1 i pobedu "vatrenih" nad ovom afričkom selekcijom. Hrvati su tako završili kao drugi u grupi, a u šesnaestini finala ih čeka težak izazov jer će se sastati sa Portugalom.

Modrić je tako sa 40 godina postao najstariji fudbaler u istoriji Svetskih prvenstava koji je zabeležio asistenciju.

U finišu utakmice je stigao i da požrtvovanom reakcijom u svom kaznenom prostoru spreči izjednačenje Gane, čime je sačuvao drugo mesto "vatrenima".