Fudbaleri Hrvatske i Portugala igraće u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Obe ekipe su završile na drugom mestu u svojim grupama i u noći između četvrtka i petka po srednjeevropskom vremenu će se boriti za plasman u osminu finala.

Meč će se igrati u Torontu, a cene karata su nenormalno skočile.