Fudbaleri Hrvatske i Portugala igraće u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Obe ekipe su završile na drugom mestu u svojim grupama i u noći između četvrtka i petka po srednjeevropskom vremenu će se boriti za plasman u osminu finala.
Meč će se igrati u Torontu, a cene karata su nenormalno skočile.
Cifra se više nego udvostručila u odnosu na početak meča između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamičan sistem određivanja cena koji je ove godine usvojio organizator turnira FIFA. Sistem omogućava da se cene menjaju u zavisnosti od potražnje – redovna praksa na koncertima i sportskim događajima u SAD – i doveo je do povećanja vrednosti ulaznica za mečeve grupne faze na preko 1.000 dolara.
FIFA je pozvala navijače da koriste samo njenu zvaničnu platformu, navodeći da je njeno tržište za preprodaju i razmenu jedina platforma putem koje se može garantovati pravilna isporuka ulaznica.
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