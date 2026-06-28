Ogura je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 40:21.90.



Drugo mesto na VN Holandije osvojio je još jedan vozač ekipe Trekhaus Španac Raul Fernandez, koji je za pobednikom kasnio nešto više od dve sekunde.

Treći je bio vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je za Ogurom zaostao 3,512 sekundi.



Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je bio vodeći u generalnom plasmanu vozača do trke u Holandiji, izleteo je sa staze u Asenu u drugom krugu.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača preuzeo je Martin sa 193 boda, dok je Beceki drugi sa 186.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 12. jula za VN Nemačke na stazi Sahsenring.