Markez je stazi "Sahsenring" došao do pobede vremenom 20:12.978 minuta.



Drugi je bio vozač Gresinija Aleks Markez, dok je treće mesto zauzeo Fabio di Đanantonio iz Pertamine.

Vodeći u generalnom plasmanu Horhe Martin je trku završio na šestom mestu, a bodove su još osvojili Ai Ogura, Raul Fernandez, Frančesko Banjaja, Pedro Akosta i Fabio Kvartararo.

Glavna trka Velike nagrade Nemačke voziće se sutra od 14 časova.

Martin ima 197 bodova, drugi je Marko Beceki sa 186, a treći Di Đanantonio sa 184 boda.