Odbojkašice Srbije u subotu uveče igraju novi meč u Ligi nacija u kojem će želeti da poprave utisak nakon poraza od poslednjeplasirane Francuske koji su doživele u četvrtak u Beogradskoj areni. Večerašnji protivnik biće Nemačka.

Nakon poraza od Francuske, Srbija više nema šanse da se plasira na završni turnir, tako da će meč sa Nemicama faktički biti revijalnog karaktera, pošto i one imaju minimalne šanse da se domognu mesta među sedam najboljih timova.

Srbija je do sada ostvarila svega tri pobede iz deset mečeva, a mnoge od njih gubila je u pet setova. Upravo to je i najveći žal ovogodišnjeg izdanja u Ligi nacija.

Očekuje se da tribine budu dobro popunjene, pošto su ulaznice za ovaj meč rasprodate i nije ih više moguće kupiti na sajtu Ticketsa.

Meč se igra od 20.00 časova uz direktan TV prenos na TV Arena Sport Premium 2.