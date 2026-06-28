Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u poslednjoj utakmici Lige nacija u Francuskoj i sa ubedljivih 3-0 od Sjedinjenih Američkih Država.

Srbija je u Orleanu poražena glatko, pošto su Amerikanci prvi set dobili sa čak 25:12, da bi potom posle preokreta dobili 25:23, pa u trećem setu Srbija slavi sa 26:24, da bi četvrti set pripao reprezentaciji SAD, 25:17.

Izabranici Georgea Krecua su pali na 10. mesto u Ligi nacija sa skorom 4-4, dok Amerikanci idu na završni turnir u dobrom raspoloženju.

Odmah na startu meča je američki sastav napravio seriju i počeo sa 6:1, da bi za tren oka bilo 15:6 i svima je bilo jasno ko će taj set i dobiti.

U drugom, Srbija je izgledala daleko bolje. Uglavnom su vodili i kada su imali prednost 17:12 naslutilo se da će moći da "otkinu" set Amerikancima, ali...

Ubrzo stiže preokret. Amerikanci prave seriju i smanjuju na 20:18, a nije pomogao ni tajm-aut selektora Srbije, pa "Orlovi" gube sa 25:23 maltene dobijen set i sve sebi otežavaju.

Treći set Srbija počinje dobro i stiže do vođstva 7:3, a imali su i 6 poena prednosti i sve to uspeli da prospu i omoguće ekipi SAD da izjednači na 16:16.

Igralo se poen za poen u nastavku, a velika radost je usledila kada je Srbija povela sa 24:23 i imala prvu set loptu na večerašnjem susretu, ali ju je ispustila, da bi potom dobila novu šansu i sa 26:24 došla do osvajanja trećeg seta.

Četvrti su Amerikanci počeli bolje i poveli sa 8:2 i zbog vrućine je bilo vreme za prvu pauzu, a po povratku sa iste su srpski igrači delovali inferiorno i dozvolili protivniku da povede 12:5.

Nedugo potom na semaforu je pisalo 16:8 i manje-više je bilo jasno da će SAD ubedljivo dobiti ovaj meč, a tek je bilo jasno kada su poveli sa 20:13...

Na kraju, ubedljiv trijumf od 3-1 u setovima pošto je u četvrtom bilo 25:17...

Najefikasniji pojedinac bio je Marinović sa 16 poena, dok je Perić osvojio 14, a Kulpinac i Nedeljković po 12, dok je Anderson predvodio Ameriku sa 14 poena, a Hejns i Hartke imali su po 10.