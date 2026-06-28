Ponovo je šef stručnog štaba belo-crnih promešao karte, izveo je drugačiju startnu postavu u odnosu na meč sa Arđešom, a u prvom poluvremenu je dobio ono što je prethodnih dana tražio od igrača, igru u visokom presingu i reakciju na svaku izgubljenu loptu.

I upravo takav pristup igri doneo je nekoliko ozbiljnih šansi Brđanima, koji su dve uspeli i da iskoriste u prvom poluvremenu.

Ljubljančani su bili gotovo bezopasni u prvom poluvremenu, najbolju priliku imali su u 45. minutu kad je Mitrovski iz slobodnog udarca s 25 metara šutirao pored gola iskusnog Stojkovića. Sve osim toga bilo je na strani Čukaričkog.

Od prve šanse koju je sjajnim ubacivanjem iz kornera kreirao kapiten Docić u desetom minutu, tada je vrlo zapaženi Radosavljević glavom tukao, ali nije bilo opasnosti po Vidovšeka.

Sedam minuta kasnije Čukarički je poveo, Miladinović je povukao napad, mogao i da šutira, uvideo je da je bolja opcija da loptu doda do Radosavljevića, čiji je udarac sa 16 metara bio vrlo precizan, Vidovšek nije imao šanse – 1:0.

Već u 21. minutu Brđani su duplirali prednost, ovoga puta Šehović je odlično uposlio Luku Đorđevića, koji se u nimalo lakoj poziciji odlično snašao, vrhom kopačke zakačio je loptu pre golmana Olimpiije i smestio je u protivničku mrežu – 2:0.

Imali su Beograđani potom tri prilike u kratkom vremenskom intervalu, najpre je u 29. minutu sa distance pokušao Radosavljević, koji je natrčao na jedan odbitak, šutirao je preko gola Ljubljančana.

Dva minuta kasnije pokušao je i Miladinović, koji je izblokiran, a posle ubacivanja iz kornera Docića glavom je pokušao novajlija Bajović, ali je šutirao pored gola Olimpije.

Na startu drugog poluvremena slovenački tim je bio bolji rival, imala je Olimpija nekoliko opasnih prilika u uvodnih 15 minuta nastavka, ali je sve udarce ukrotio golman Nikolić.

Najbliži pogotku Slovenci su bili u 56. minutu, kad je Bendra iz slobodnog udarca sa 22 metra pogodio prečku. Prvu priliku u nastavku Brđani su imali preko Embonga, koji je šutirao iskosa sa desne strane sa ivice šesnaesterca, bio je zamalo neprecizan.

Čim su se oslobodili početnog pritiska Ljubljančana, igrači Čukaričkog su nastavili po starom, a treći gol postigli su posle odlične akcije stranaca, Embong je centrirao posle prodora sa leve strane, a Sise je to odlično ispratio i iz neposredne blizine, sa pet metara, lako je pogodio mrežu rivala – 3:0.

Probao je posle solo akcije u 76. minutu i Ebere, ali je njegov šut odbranio golman Olimpije, Brđani su dobili samo korner posle kojeg nije bilo opasnosti. Dobio je Brešt u 83. minutu nešto više prostora, iskoristio je to za šut sa 18 metara, ali je on bio preslab za Nikolića.