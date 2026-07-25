Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u Nišu Radnički sa 2:0 golovima Uroša Miladinovića i Milana Đokovića.

Marko Jakšić, trener "brđana", dao je izjavu posle trijumfa njegovog tima u Nišu i objasnio proslavu štopera Milana Đokovića.

Oduzeo je Đoković loptu na sredini terena, došao do kaznenog prostora, a onda preciznim udarcem levom nogom pogodio dalji ugao.

Usledila je emotivna proslava gola, a razlog je taj što mu je preminula majka.

- Iza nas jako teška nedelja. Igrači su pokazali reakciju na terenu posle prvog kola i poraza od IMT-a. Ono što je veće od fudbala... Izvinite, malo sam emotivan - zastao je Jakšić na trenutak pa nastavio:

- Jedan momak je danas igrao za svoju majku. Milan Đoković. Njegova majka je preminula pre sedam dana. On je prvo došao ovde da podrži svoje drugove. Cele nedelje je trenirao kao lav i na kraju je zaigrao. Nadam se da je njegova majka ponosna sa njega, da ga je sa neba gledala sa osmehom. Ja sam ponosan na Milana, što je dao sve za tim i na kraju je postigao gol.